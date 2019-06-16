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Месенджер Slack оцінено в $23,2
млрд після розміщення на...

Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:35

Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на...

Пропонуємо до обговорення:
Корпоративний месенджер Slack в четвер, 20 червня, розмістив акції на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

Дивися повний текст Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на Нью-Йоркській біржі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:35

Точнее столько, пожалуй, потенциально стоит информация, которая содержится в переписке этого удобного для корпоративных задач решения...
hodkonem36
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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