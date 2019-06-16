Корпоративний месенджер Slack в четвер, 20 червня, розмістив акції на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).
Дивися повний текст Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на Нью-Йоркській біржі.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:35
Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на...
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Дивися повний текст Месенджер Slack оцінено в $23,2 млрд після розміщення на Нью-Йоркській біржі.
Додано: Суб 22 чер, 2019 21:35
Точнее столько, пожалуй, потенциально стоит информация, которая содержится в переписке этого удобного для корпоративных задач решения...
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