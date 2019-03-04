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Розказали, які автомобілі є найнадійнішими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 чер, 2019 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Найнадійнішими виявилися корейські марки автомобілів.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:57
розповіли або "розказали", га?
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Додано: Нед 23 чер, 2019 08:31
"Або", чи може "чи", га?
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:42
Що це за замовлення?
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