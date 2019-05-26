Найнадійнішими виявилися корейські марки автомобілів.
Дивися повний текст Розказали, які автомобілі є найнадійнішими.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 чер, 2019 21:57
Розказали, які автомобілі є найнадійнішими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розказали, які автомобілі є найнадійнішими.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:25
Re: Розказали, які автомобілі є найнадійнішими
Land Rover - это понятно. А что в этом списке на последних местах делают немецкий машины? Это меня очень сильно удивило.
|