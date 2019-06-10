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У Єгипті будуть використовувати українські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Українські трамваї продовжать кататися по Єгипту.
Дивися повний текст У Єгипті будуть використовувати українські трамваї
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