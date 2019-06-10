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У Єгипті будуть використовувати
українські трамваї

У Єгипті будуть використовувати українські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:49

У Єгипті будуть використовувати українські трамваї

Пропонуємо до обговорення:
Українські трамваї продовжать кататися по Єгипту.

Дивися повний текст У Єгипті будуть використовувати українські трамваї.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:50

А зачем мы тогда покупаем трамвай за границей? Полный маразм
voronclimat
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:16

З низьким розташуванням підлоги...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:49

voronclimat чтоб отмыть деньги а "своим" не дать заработать. Ибо они не по настоящему "свои" а лишь в кавычках из-за жизни в одном государстве.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:46

Один трамвай стоит как 3 старых модели Татры-юг. Поэтому в Каменском после испытаний решили покупать предыдущие модели трамваев. Бедные мы очень
agape1976
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:06

что за ... реально, какого фига мы тогда покупаем, если есть свои мощности. Страна абсурда.
magneet
 
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