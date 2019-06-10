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У Єгипті будуть використовувати
українські трамваї

У Єгипті будуть використовувати українські трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:49

У Єгипті будуть використовувати українські трамваї

Пропонуємо до обговорення:
Українські трамваї продовжать кататися по Єгипту.

Дивися повний текст У Єгипті будуть використовувати українські трамваї.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:50

А зачем мы тогда покупаем трамвай за границей? Полный маразм
voronclimat
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:16

З низьким розташуванням підлоги...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:49

voronclimat чтоб отмыть деньги а "своим" не дать заработать. Ибо они не по настоящему "свои" а лишь в кавычках из-за жизни в одном государстве.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:46

Один трамвай стоит как 3 старых модели Татры-юг. Поэтому в Каменском после испытаний решили покупать предыдущие модели трамваев. Бедные мы очень
agape1976
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:06

что за ... реально, какого фига мы тогда покупаем, если есть свои мощности. Страна абсурда.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:23

  magneet написав:что за ... реально, какого фига мы тогда покупаем, если есть свои мощности. Страна абсурда.

Чтобы те, что ровнее, заработали на разнице по факту.
Но абсурд рано или поздно закончится без или с последствиями для оной.
Black Jack - White Business
ruvex
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