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Банк Англії: криптовалюта від Facebook потребуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Керуючий Банку Англії Марк Карні прокоментував ініціативу Facebook із запуску криптовалюти Libra, заявивши, що вона повинна відповідати «найвищим стандартам» в світовому регулюванні
Дивися повний текст Банк Англії: криптовалюта від Facebook потребуватиме жорсткого регулювання
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