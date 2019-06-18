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Банк Англії: криптовалюта від
Facebook потребуватиме...

Банк Англії: криптовалюта від Facebook потребуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:48

Банк Англії: криптовалюта від Facebook потребуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Керуючий Банку Англії Марк Карні прокоментував ініціативу Facebook із запуску криптовалюти Libra, заявивши, що вона повинна відповідати «найвищим стандартам» в світовому регулюванні

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R2
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