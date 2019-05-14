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Топ-5 доступних
спорткарів 2019 року

Топ-5 доступних спорткарів 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17

Топ-5 доступних спорткарів 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Ніколи ще вибір спортивних автомобілів не був таким великим. Кожна з моделей пропонує незабутні гострі відчуття, а в деяких випадках перевершує більш дорогі аналоги.

Дивися повний текст Топ-5 доступних спорткарів 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17

спасибо реально помогли с выбором ! Пока у нас тут в Украине немножко туго (с деньгами ) так что Lamborghini Aventador к сожелению не возьму :( , а вот Mazda MX-5 как раз в самый раз . Может потом продам насобираю еще чуть и таки возьму Lambo... :roll:
yama
 
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