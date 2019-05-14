RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Топ-5 доступних
спорткарів 2019 року

Топ-5 доступних спорткарів 2019 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17

Топ-5 доступних спорткарів 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Ніколи ще вибір спортивних автомобілів не був таким великим. Кожна з моделей пропонує незабутні гострі відчуття, а в деяких випадках перевершує більш дорогі аналоги.

Дивися повний текст Топ-5 доступних спорткарів 2019 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89434
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17

спасибо реально помогли с выбором ! Пока у нас тут в Украине немножко туго (с деньгами ) так что Lamborghini Aventador к сожелению не возьму :( , а вот Mazda MX-5 как раз в самый раз . Может потом продам насобираю еще чуть и таки возьму Lambo... :roll:
yama
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:34

  yama написав:спасибо реально помогли с выбором ! Пока у нас тут в Украине немножко туго (с деньгами ) так что Lamborghini Aventador к сожелению не возьму :( , а вот Mazda MX-5 как раз в самый раз . Может потом продам насобираю еще чуть и таки возьму Lambo... :roll:


Хорошая машина Lamborghini, несколько лет назад я ловил машину, чтобы подъехать, неожиданно остановился юноша лет 20 на Lamborghini, по дороге всё показывал, как быстро скорость набирает, какие примочки есть классные

Доехали до места, я думал сказать, как в фильме Мама, не горюй

- Я тебе деньги не предлагаю… Я по машине то вижу, что тебе не особенно надо..

Но нет, взял с меня деньги.
freeze
4
 
Повідомлень: 11923
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3584 раз.
Подякували: 5224 раз.
 
Профіль
19
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Scotch і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На чому економили українці в першому кварталі цього року
R2 » Нед 23 чер, 2019 14:28
1 11
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 14:28
yama
Експерти пояснили різке зростання Bitcoin у 2019 році
R2 » Вів 14 тра, 2019 11:49
2 178
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 01:35
Kudrjavuy
Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року
R2 » П'ят 21 чер, 2019 19:06
2 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 22:47
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72379)
23.06.2019 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.