Ніколи ще вибір спортивних автомобілів не був таким великим. Кожна з моделей пропонує незабутні гострі відчуття, а в деяких випадках перевершує більш дорогі аналоги.
Дивися повний текст Топ-5 доступних спорткарів 2019 року.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17
Топ-5 доступних спорткарів 2019 року
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Дивися повний текст Топ-5 доступних спорткарів 2019 року.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:17
спасибо реально помогли с выбором ! Пока у нас тут в Украине немножко туго (с деньгами ) так что Lamborghini Aventador к сожелению не возьму :( , а вот Mazda MX-5 как раз в самый раз . Может потом продам насобираю еще чуть и таки возьму Lambo... :roll:
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:34
Хорошая машина Lamborghini, несколько лет назад я ловил машину, чтобы подъехать, неожиданно остановился юноша лет 20 на Lamborghini, по дороге всё показывал, как быстро скорость набирает, какие примочки есть классные
Доехали до места, я думал сказать, как в фильме Мама, не горюй
- Я тебе деньги не предлагаю… Я по машине то вижу, что тебе не особенно надо..
Но нет, взял с меня деньги.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:06
"А ещё оснащён новым 2,0-литровым двигателем мощностью 23 л.с."
Что это за родстер такой с 23 лошадиными силами.
У него что движок от мотороллера что ли? Или 7 цилиндров из 8ми не работают?
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