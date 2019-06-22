У Національному банку констатують підвищення доступності житла в Україні.
Дивися повний текст Житло в Україні стає доступнішим — НБУ.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21
Житло в Україні стає доступнішим — НБУ
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Дивися повний текст Житло в Україні стає доступнішим — НБУ.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21
Еще вчера со своей зарплатой мог себе позволить только двушку ...теперь же засматриваюсь на трешку
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