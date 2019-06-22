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Житло в Україні стає
доступнішим — НБУ

Житло в Україні стає доступнішим — НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21

Житло в Україні стає доступнішим — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку констатують підвищення доступності житла в Україні.

Дивися повний текст Житло в Україні стає доступнішим — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:21

Еще вчера со своей зарплатой мог себе позволить только двушку ...теперь же засматриваюсь на трешку
yama
 
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