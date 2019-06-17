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Huawei офіційно показала
смартфони Nova 5

Huawei офіційно показала смартфони Nova 5
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:22

Huawei офіційно показала смартфони Nova 5

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei представила нову лінійку смартфонів середнього класу Nova 5.

Дивися повний текст Huawei офіційно показала смартфони Nova 5.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:22

сравнили бы с Айфоном XS иначе не понятно лучше хуже ...
yama
 
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