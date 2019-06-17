|
|
Huawei офіційно показала смартфони Nova 5
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei представила нову лінійку смартфонів середнього класу Nova 5.
Дивися повний текст Huawei офіційно показала смартфони Nova 5
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89434
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:22
сравнили бы с Айфоном XS иначе не понятно лучше хуже ...
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1044
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1692 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|863
|
Сер 19 чер, 2019 22:18
Джон
|
|2
|98
|
|
|23
|863
|