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На чому економили українці в
першому кварталі цього року

На чому економили українці в першому кварталі цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28

На чому економили українці в першому кварталі цього року

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками першого кварталу 2019 року українці витратили 655,4 млрд грн.

Дивися повний текст На чому економили українці в першому кварталі цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28

странно я думал экономили на еде ... Наконец-то стали меньше жрать

Министр Андрей Рева -
Украинцы плохо живут, потому что много едят 01

я думал наконец-то облагоразумились ! а нет :(
yama
 
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