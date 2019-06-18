За підсумками першого кварталу 2019 року українці витратили 655,4 млрд грн.
Дивися повний текст На чому економили українці в першому кварталі цього року.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28
На чому економили українці в першому кварталі цього року
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Дивися повний текст На чому економили українці в першому кварталі цього року.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:28
странно я думал экономили на еде ... Наконец-то стали меньше жрать
Министр Андрей Рева -
я думал наконец-то облагоразумились ! а нет :(
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