В Україні запрацювала нова електронна послуга, що дозволяє зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи.
Дивися повний текст Відтепер зареєструвати громадську організацію в Україні можна онлайн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:33
Відтепер зареєструвати громадську організацію в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відтепер зареєструвати громадську організацію в Україні можна онлайн.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:33
подсказка - религиозные организации имеют скидку на комунальные услуги в том числе газ электроэнергию до 50% ! ДЕРЗАЙТЕ ! Я ваш падере ! Слава Летающему макаронному монстру !
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