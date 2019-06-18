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Корейська компанія побудує дві
сонячні електростанцій в...

Корейська компанія побудує дві сонячні електростанцій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:34

Корейська компанія побудує дві сонячні електростанцій в...

Пропонуємо до обговорення:
Корейська компанія GS Engineering & Construction Co. (GS E & C) має намір побудувати дві сонячні електростанцій (СЕС) потужністю 12,6 МВт і 11,5 МВт в Закарпатській області.

Дивися повний текст Корейська компанія побудує дві сонячні електростанцій в Закарпатській області за $24 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:34

а почему бы и нет , если из кармана простых украинцев будет платиться по 5 грн за 1 кВт ?
yama
 
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