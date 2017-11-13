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Експорт українських
товарів виріс на 6% — МЕРТ

Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:33

Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Facebook.

Дивися повний текст Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:33

Подорожал металл за год правда больше чем на 6 пунктов это значит что экспорт в натуральном исчисление снова падает
pantech1980
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