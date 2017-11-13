Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Facebook.
Дивися повний текст Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:33
Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт українських товарів виріс на 6% — МЕРТ.
Додано: Нед 23 чер, 2019 16:33
Подорожал металл за год правда больше чем на 6 пунктов это значит что экспорт в натуральном исчисление снова падает
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