В Україні прискорилося зростання інвестицій

Население Земли к 2050 году увеличится еще на 2 млрд человек – до 9,7 млрд. При этом численность населения Украины будет сокращаться и, согласно пессимистическому сценарию, может составить в 2100 году около 15 млн человек.Об этом говорится в отчете ООН по народонаселению.Согласно отчету, население Украины будет сокращаться от года к году. При этом представлены три варианта развития демографической ситуации: оптимистический, пессимистический и медиальный (средний).Согласно медиальному (среднему варианту), в 2020 году общее население Украины составит 43,734 млн человек, в 2021 году – 43,467 млн, в 2022 году – 43,192 млн. В 2035 году оно сократится до 39,425 млн человек, в 2050 года – до 35,219 млн человек, в 2070 году – 29,728 млн человек, а в 2100 году украинцев останется всего 24,413 млн.Согласно оптимистическому сценарию, в 2021 численность украинцев составит 43,511 млн человек. В 2025 году она сократится до 42,66 млн, в 2035 – до 40,764 млн, в 2045 – до 39,074 млн, в 2050 – до 38,321 млн, в 2100 – до 37,484 млн.По пессимистическому сценарию, в 2021 численность украинцев будет составлять 43,416 млн человек, в 2025 – 42,018 млн, в 2035 – 38,086 млн, в 2045 – 34,164 млн, в 2050 – 32,204 млн, а в 2100 – всего 14,897 млн человек.