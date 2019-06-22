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В Україні прискорилося
зростання інвестицій

В Україні прискорилося зростання інвестицій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:34

В Україні прискорилося зростання інвестицій

Пропонуємо до обговорення:
Зростання інвестицій в Україні у першому кварталі 2019 року прискорилося у порівнянні з попереднім кварталом, а темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% у річному вимірі.

Дивися повний текст В Україні прискорилося зростання інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:34

Прогноз бизнесу?
-
https://bykvu.com/bukvy/120368-v-2100-g ... otchet-oon
Население Земли к 2050 году увеличится еще на 2 млрд человек – до 9,7 млрд. При этом численность населения Украины будет сокращаться и, согласно пессимистическому сценарию, может составить в 2100 году около 15 млн человек.

Об этом говорится в отчете ООН по народонаселению.

Согласно отчету, население Украины будет сокращаться от года к году. При этом представлены три варианта развития демографической ситуации: оптимистический, пессимистический и медиальный (средний).

Согласно медиальному (среднему варианту), в 2020 году общее население Украины составит 43,734 млн человек, в 2021 году – 43,467 млн, в 2022 году – 43,192 млн. В 2035 году оно сократится до 39,425 млн человек, в 2050 года – до 35,219 млн человек, в 2070 году – 29,728 млн человек, а в 2100 году украинцев останется всего 24,413 млн.

Согласно оптимистическому сценарию, в 2021 численность украинцев составит 43,511 млн человек. В 2025 году она сократится до 42,66 млн, в 2035 – до 40,764 млн, в 2045 – до 39,074 млн, в 2050 – до 38,321 млн, в 2100 – до 37,484 млн.

По пессимистическому сценарию, в 2021 численность украинцев будет составлять 43,416 млн человек, в 2025 – 42,018 млн, в 2035 – 38,086 млн, в 2045 – 34,164 млн, в 2050 – 32,204 млн, а в 2100 – всего 14,897 млн человек.

При таком прогнозе своры криминала от институтов гОсударственной власти Украины работаю только по одному принципу:
Грабь всё, что можно и нельзя - всё за что можно получить реальные деньги.
Самой интересной инстанцией остаётся "Суд" короче все подконтрольные Министерству Юстиции инстанции:
"Только грабить" - "Зварыч - наш президент!"
На остальное они прямым текстом ЛОЖИЛИ!
При чём скот даже при чивакуне оглядывался, сейчас НЕТ.
Kudrjavuy
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