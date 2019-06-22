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В Україні прискорилося
зростання інвестицій

В Україні прискорилося зростання інвестицій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:34

В Україні прискорилося зростання інвестицій

Пропонуємо до обговорення:
Зростання інвестицій в Україні у першому кварталі 2019 року прискорилося у порівнянні з попереднім кварталом, а темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% у річному вимірі.

Дивися повний текст В Україні прискорилося зростання інвестицій.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:34

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