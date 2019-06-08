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Які іномарки найсильніше
дешевшають після трьох років...

Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40

Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років...

Пропонуємо до обговорення:
Це середній показник, максимальний же набагато вищий - 55,8%.

Дивися повний текст Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років пробігу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40

Из википедии - Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Ни один массовый автомобиль не представляет никакой инвестиции т.к. подвержен физическому износу и моральному устареванию. Люди, считающие частный авто инвестицией просто глупцы.
siriys
 
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