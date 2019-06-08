Це середній показник, максимальний же набагато вищий - 55,8%.
Дивися повний текст Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років пробігу.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40
Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які іномарки найсильніше дешевшають після трьох років пробігу.
Додано: Нед 23 чер, 2019 16:40
Из википедии - Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Ни один массовый автомобиль не представляет никакой инвестиции т.к. подвержен физическому износу и моральному устареванию. Люди, считающие частный авто инвестицией просто глупцы.
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