Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна повинна асоціюватися не тільки з сільським господарством
Дивися повний текст 4% ВВП формує IT-індустрія.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21
4% ВВП формує IT-індустрія
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Дивися повний текст 4% ВВП формує IT-індустрія.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21
Учитывая, сколько украинских проституток за границей (в том числе, спасибо правоохранителям и много чему еще, не по своей воле), таки да, ассоциация с красивыми людьми вполне уместна
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