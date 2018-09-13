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4% ВВП формує IT-індустрія

4% ВВП формує IT-індустрія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21

4% ВВП формує IT-індустрія

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна повинна асоціюватися не тільки з сільським господарством

Дивися повний текст 4% ВВП формує IT-індустрія.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21

Учитывая, сколько украинских проституток за границей (в том числе, спасибо правоохранителям и много чему еще, не по своей воле), таки да, ассоциация с красивыми людьми вполне уместна
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:00

Проститутки є в кожній країні на кожному континенті. Давайте звертати увагу на позитив і пробувати міняти свою країну на краще. Президент хоче боротися з корупцією і залучати потенціал молоді. Я тільки за!!!
markivruslan
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43

А сельское хозяйство 20% ну и что ? Граждане руководители перестаньте ходить по граблям. Меньше слов больше дела. Страна не может быть только из програмистов и крестьян ;) Пройдет лет 10 и эти програмисты возможно нафиг никому не нужны будут. Перестаньте заниматься надстройками, начните с фундамента.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:36

Скоро бабушек с семечками в ввп начнут считать.
Ну и толку с такого IT если ни одного конечного продукта с разработками украинских IT нет - ни мобильника, ни самолета ни даже микроволновки.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:50

Re: 4% ВВП формує IT-індустрія

Может потому, что конечный продукт - это не только айти?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:47

  Igorten написав:А сельское хозяйство 20% ну и что ? Граждане руководители перестаньте ходить по граблям. Меньше слов больше дела. Страна не может быть только из програмистов и крестьян ;) Пройдет лет 10 и эти програмисты возможно нафиг никому не нужны будут. Перестаньте заниматься надстройками, начните с фундамента.

В Украине через 10 лет все професии нафиг не будут нужны
tedswing45
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:12

  blueiceua написав:Скоро бабушек с семечками в ввп начнут считать.
Ну и толку с такого IT если ни одного конечного продукта с разработками украинских IT нет - ни мобильника, ни самолета ни даже микроволновки.

А зачем вам конечный продукт ? В свете глобальной экономики уже давно каждый делает свою часть. Какой смысл делать в Украине мобильник или микроволновку? Сделать та можно, но только кто это купит :mrgreen:
Лично мне стиралки элекролюкса собранной у нас хватило :mrgreen:
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