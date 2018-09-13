4% ВВП формує IT-індустрія

Додано: Пон 24 чер, 2019 16:58

ssnet написав: Лично мне стиралки элекролюкса собранной у нас хватило Лично мне стиралки элекролюкса собранной у нас хватило

Ну это вопрос к уровню контроля качества самой компании, а не места сборки. Халтура бывает везде. Было бы интересно написать им и посмотреть что ответят. В общем вызовы перед страной не детские и мантра "IT" тут не поможет. А любой реально интересный стартап имеющий право на жизнь, легко перекочует на запад и глазом не моргнет и будет прав. В стране реально хаос во всех областях куда не плюнь, и если он вас не коснулся это не значит что его нет. Нужен "костяк", который начнет наполняться "мышцами", и если Зеленский не начнет этот путь, а будет как и предыдущие окучивать и собирать цветы на обочине то следующие 5 лет будут просто выкинуты из жизни страны в мусорное ведро.