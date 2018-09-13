Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна повинна асоціюватися не тільки з сільським господарством
Дивися повний текст 4% ВВП формує IT-індустрія.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21
4% ВВП формує IT-індустрія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4% ВВП формує IT-індустрія.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21
Учитывая, сколько украинских проституток за границей (в том числе, спасибо правоохранителям и много чему еще, не по своей воле), таки да, ассоциация с красивыми людьми вполне уместна
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:00
Проститутки є в кожній країні на кожному континенті. Давайте звертати увагу на позитив і пробувати міняти свою країну на краще. Президент хоче боротися з корупцією і залучати потенціал молоді. Я тільки за!!!
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43
А сельское хозяйство 20% ну и что ? Граждане руководители перестаньте ходить по граблям. Меньше слов больше дела. Страна не может быть только из програмистов и крестьян Пройдет лет 10 и эти програмисты возможно нафиг никому не нужны будут. Перестаньте заниматься надстройками, начните с фундамента.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:36
Скоро бабушек с семечками в ввп начнут считать.
Ну и толку с такого IT если ни одного конечного продукта с разработками украинских IT нет - ни мобильника, ни самолета ни даже микроволновки.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:50
Re: 4% ВВП формує IT-індустрія
Может потому, что конечный продукт - это не только айти?
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:12
А зачем вам конечный продукт ? В свете глобальной экономики уже давно каждый делает свою часть. Какой смысл делать в Украине мобильник или микроволновку? Сделать та можно, но только кто это купит
Лично мне стиралки элекролюкса собранной у нас хватило
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:58
Re: 4% ВВП формує IT-індустрія
Ну это вопрос к уровню контроля качества самой компании, а не места сборки. Халтура бывает везде. Было бы интересно написать им и посмотреть что ответят. В общем вызовы перед страной не детские и мантра "IT" тут не поможет. А любой реально интересный стартап имеющий право на жизнь, легко перекочует на запад и глазом не моргнет и будет прав. В стране реально хаос во всех областях куда не плюнь, и если он вас не коснулся это не значит что его нет. Нужен "костяк", который начнет наполняться "мышцами", и если Зеленский не начнет этот путь, а будет как и предыдущие окучивать и собирать цветы на обочине то следующие 5 лет будут просто выкинуты из жизни страны в мусорное ведро.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:29
"потужних молодих людей, зі світлим поглядом" Цікаво, кого ж гарант мав на увазі?
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:24
Re: 4% ВВП формує IT-індустрія
Не вижу связи между IT и инновациями и коррупцией. В нашей стране коррупция везде:) Как бы мы нашу страну на диджетализировали:) это коррупцию не убьет. Судебная система всему голова, а у нас ее нет
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