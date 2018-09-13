4% ВВП формує IT-індустрія

Если общаешься с компьютерной программой, а не человеком, то взятку засовывать просто некуда.
Вместо нового полицейского, сидящего в кустах, поставить камеры по городу
Вместо клерков, принимающих заявления на изготовление документов(тех же загранпаспортов), сделать сайт, делающий то же самое
Вместо сервисного центра МВД, в котором происходит переоформление авто, сделать сайт, на котором можно будет сделать то же самое в пару кликов мыши
И т.д.
Взяточники - люди. Нужно убирать людей из процессов, тогда взятки на бытовом уровне исчезнут