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4% ВВП формує IT-індустрія

4% ВВП формує IT-індустрія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:59

Re: 4% ВВП формує IT-індустрія

  Laven написав:В нашей стране коррупция везде:) Как бы мы нашу страну на диджетализировали:)

Если общаешься с компьютерной программой, а не человеком, то взятку засовывать просто некуда.
Вместо нового полицейского, сидящего в кустах, поставить камеры по городу
Вместо клерков, принимающих заявления на изготовление документов(тех же загранпаспортов), сделать сайт, делающий то же самое
Вместо сервисного центра МВД, в котором происходит переоформление авто, сделать сайт, на котором можно будет сделать то же самое в пару кликов мыши
И т.д.
Взяточники - люди. Нужно убирать людей из процессов, тогда взятки на бытовом уровне исчезнут
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:15

Re: 4% ВВП формує IT-індустрія

  Igorten написав:Пройдет лет 10 и эти програмисты возможно нафиг никому не нужны будут.

Думаю, наоборот. Скоро даже продукты будут все покупать не выходя из дома.
Куда движется мир, можно увидеть в банковской отрасли. Не так давно, интернет-банкинг с минимальными функциями был даже не в каждом банке. Через пару лет, нажмёшь пару кнопок на компьютере, зайдешь через электронную подпись на сайт банка, выпустишь себе кредитку, загрузишь её в смартфон, купишь за эти деньги онлайн еды из ресторана. Из дома можно вообще не выходить.
И так в каждой отрасли. Захочешь себе купить одежду. Нажал пару кнопок, выбрал модели, указал адрес, тебе привезли, примерял, купил, то что подошло и понравилось.
Уверен, что за IT будущее, причём самое ближайшее. А чтоб это всё работало, нужна целая армия IT-специалистов
safonovstanislav
 
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