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Пенсії по-новому: як українцям
отримати великі виплати...

Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:44

Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано понад 11 млн пенсіонерів – середній розмір виплати після перерахунку сягнув понад 3 тис. гривень.

Дивися повний текст Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:53

Навіть 15 років
loburakvasul
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 05:55

Интересная цитатка: “В 1990-м и 2016 году средний возраст мужчин составлял 65,5 и 66,7 года соответственно".
Т.е. идя на пенсию в 66 у меня есть вполне реальный такой шанс получать увеличенную выплату ЦЕЛЫХ 0,7 года!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:18

Re: Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати..

Я так понял главная задача статьи - сделать так, чтобы еще больше людей до пенсии не дожили. Выйти на пенсию позже (с)

Если учесть средние продолжительности жизни в Украине то это очень мудро потерять 36000грн пенсии за 1 год, и получать потом на 180грн больше.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:12

66,7 это средняя цифра. вам может и не повезти)
kishvlad2013
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