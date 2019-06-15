В Україні зареєстровано понад 11 млн пенсіонерів – середній розмір виплати після перерахунку сягнув понад 3 тис. гривень.
Дивися повний текст Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати (інфографіка).
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:44
Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати (інфографіка).
Додано: Пон 24 чер, 2019 05:55
Интересная цитатка: “В 1990-м и 2016 году средний возраст мужчин составлял 65,5 и 66,7 года соответственно".
Т.е. идя на пенсию в 66 у меня есть вполне реальный такой шанс получать увеличенную выплату ЦЕЛЫХ 0,7 года!!!
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:18
Re: Пенсії по-новому: як українцям отримати великі виплати..
Я так понял главная задача статьи - сделать так, чтобы еще больше людей до пенсии не дожили. Выйти на пенсию позже (с)
Если учесть средние продолжительности жизни в Украине то это очень мудро потерять 36000грн пенсии за 1 год, и получать потом на 180грн больше.
ВВХ - ПНХ!
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