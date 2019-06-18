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Huawei представила планшет MediaPad M6
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 06:51
Пропонуємо до обговорення:
Компанія випустила новий планшет Huawei MediaPad M6. Цей гаджет має дві версії, і різниця в основному полягає в розмірі екрану, 10,8 і 8,4 дюйма.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 06:52
пипец... сейчас уже даже у бюджетников бывают 6 гигов оперативы
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levrom
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