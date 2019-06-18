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Huawei представила
планшет MediaPad M6

Huawei представила планшет MediaPad M6
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:51

Huawei представила планшет MediaPad M6

Пропонуємо до обговорення:
Компанія випустила новий планшет Huawei MediaPad M6. Цей гаджет має дві версії, і різниця в основному полягає в розмірі екрану, 10,8 і 8,4 дюйма.

Дивися повний текст Huawei представила планшет MediaPad M6.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:52

пипец... сейчас уже даже у бюджетников бывают 6 гигов оперативы
levrom
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