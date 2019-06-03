Щохвилини їх кількість збільшується на 2 людини.
Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.
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