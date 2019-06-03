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З березня Україну
залишило 1,3 млн осіб

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

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Щохвилини їх кількість збільшується на 2 людини.

Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17

Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45

Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

olegan написав:Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.


При папереднике сваливали, а виноват Зеленский )))
Запомните основное правило украинской жизни и политики －во всем виноваты папередники.
После смены Зеленского все шишки будут его, а пока спустя месяц президентства лить зраду, это смешнее, чем на пианино играть частью тела.
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