Щохвилини їх кількість збільшується на 2 людини.
Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45
Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
При папереднике сваливали, а виноват Зеленский )))
Запомните основное правило украинской жизни и политики －во всем виноваты папередники.
После смены Зеленского все шишки будут его, а пока спустя месяц президентства лить зраду, это смешнее, чем на пианино играть частью тела.
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