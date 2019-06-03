З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20

redmax11 написав: это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год. Наша единственная проблема в этом - что заместить уезжающих неоткуда. Поляки замещают выбывших нами пока что, а нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год. Наша единственная проблема в этом - что заместить уезжающих неоткуда. Поляки замещают выбывших нами пока что, а нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда

Потерь нет? (с) Где-то я такое уже слышал...На самом деле, размеры сезонной трудовой эмиграции пугают! Но даже не это самое опасное! Самое опасное - это роттердамо-дюссельдорфское ворье, которое способно за несколько лет из этих сезонных эмигрантов сделать перманентных.Если раньше на весну-лето-осень несколько миллионов украинцев выезжало подзаработать деньги, а на зиму возвращалось в недорогую Украину, то на сегодня с учетом стоимости газа, тепла и электроэнергии, в Украине перезимовать ничуть не дешевле, чем в Польше, а по сравнению с РФ даже дороже!И смысл тогда это делать? Будут продавать здесь жилье и перебираться туда на ПМЖ!До "реформ" 2014-2019 гг ситуацию в Украине с низкой стоимостью труда спасали только низкие цены на базовые для жизни продукты и услуги. На сегодня же у нас та же низкая стоимость труда, но цены уже соответствуют, а по некоторым категориям и превосходят соседние государства.Соответственно, эмиграция будет только усиливаться и смещаться с сезонной в сторону ПМЖ-шной...