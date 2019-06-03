Щохвилини їх кількість збільшується на 2 людини.
Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45
Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
При папереднике сваливали, а виноват Зеленский )))
Запомните основное правило украинской жизни и политики －во всем виноваты папередники.
После смены Зеленского все шишки будут его, а пока спустя месяц президентства лить зраду, это смешнее, чем на пианино играть частью тела.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:11
это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год. Наша единственная проблема в этом - что заместить уезжающих неоткуда. Поляки замещают выбывших нами пока что, а нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:26
Black Jack - White Business
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:54
Цифри взяті зі стелі. Один міністр, не подумавши, бовкнув дурницю, навіть не пояснивши, звідки він взяв саме таку кількість. Інші бовдури створили сайт, тупо скопіювавши цю цифру, навіть не намагаючись хоч трохи поворушити мізками.
P.S. До речі, я з березня 2018 року тричі був за кордоном -- як турист та у відрядженні. Цікаво, ці мої поїздки порахували як виїзд трьох трудових мігрантів?-:)))
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20
Потерь нет? (с) Где-то я такое уже слышал...
На самом деле, размеры сезонной трудовой эмиграции пугают! Но даже не это самое опасное! Самое опасное - это роттердамо-дюссельдорфское ворье, которое способно за несколько лет из этих сезонных эмигрантов сделать перманентных.
Если раньше на весну-лето-осень несколько миллионов украинцев выезжало подзаработать деньги, а на зиму возвращалось в недорогую Украину, то на сегодня с учетом стоимости газа, тепла и электроэнергии, в Украине перезимовать ничуть не дешевле, чем в Польше, а по сравнению с РФ даже дороже!
И смысл тогда это делать? Будут продавать здесь жилье и перебираться туда на ПМЖ!
До "реформ" 2014-2019 гг ситуацию в Украине с низкой стоимостью труда спасали только низкие цены на базовые для жизни продукты и услуги. На сегодня же у нас та же низкая стоимость труда, но цены уже соответствуют, а по некоторым категориям и превосходят соседние государства.
Соответственно, эмиграция будет только усиливаться и смещаться с сезонной в сторону ПМЖ-шной...
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:22
redmax11
"это нормальный процес".
Для Вас "нормальный процес" будет, видимо, если даже все жители с Украины исчезнут.
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