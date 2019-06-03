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З березня Україну
залишило 1,3 млн осіб

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

Пропонуємо до обговорення:
Щохвилини їх кількість збільшується на 2 людини.

Дивися повний текст З березня Україну залишило 1,3 млн осіб.
R2
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Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45

Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

olegan написав:Факинг-президент отменит безвиз, сыграет на пианино и народ вернётся. После избрания клоуна сам собираюсь сваливать пока ещё можно.


При папереднике сваливали, а виноват Зеленский )))
Запомните основное правило украинской жизни и политики －во всем виноваты папередники.
После смены Зеленского все шишки будут его, а пока спустя месяц президентства лить зраду, это смешнее, чем на пианино играть частью тела.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:11

это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год. Наша единственная проблема в этом - что заместить уезжающих неоткуда. Поляки замещают выбывших нами пока что, а нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:26

  redmax11 написав:это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год.

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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:54

Цифри взяті зі стелі. Один міністр, не подумавши, бовкнув дурницю, навіть не пояснивши, звідки він взяв саме таку кількість. Інші бовдури створили сайт, тупо скопіювавши цю цифру, навіть не намагаючись хоч трохи поворушити мізками.
P.S. До речі, я з березня 2018 року тричі був за кордоном -- як турист та у відрядженні. Цікаво, ці мої поїздки порахували як виїзд трьох трудових мігрантів?-:)))
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20

  redmax11 написав:это нормальный процес, не вижу причин для стонов. Поляков каждый год на сезонные работы в Германию, Норвегию и Великобританию уезжает около 2-3 млн в год. Наша единственная проблема в этом - что заместить уезжающих неоткуда. Поляки замещают выбывших нами пока что, а нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда


Потерь нет? (с) Где-то я такое уже слышал...

На самом деле, размеры сезонной трудовой эмиграции пугают! Но даже не это самое опасное! Самое опасное - это роттердамо-дюссельдорфское ворье, которое способно за несколько лет из этих сезонных эмигрантов сделать перманентных.

Если раньше на весну-лето-осень несколько миллионов украинцев выезжало подзаработать деньги, а на зиму возвращалось в недорогую Украину, то на сегодня с учетом стоимости газа, тепла и электроэнергии, в Украине перезимовать ничуть не дешевле, чем в Польше, а по сравнению с РФ даже дороже!

И смысл тогда это делать? Будут продавать здесь жилье и перебираться туда на ПМЖ!

До "реформ" 2014-2019 гг ситуацию в Украине с низкой стоимостью труда спасали только низкие цены на базовые для жизни продукты и услуги. На сегодня же у нас та же низкая стоимость труда, но цены уже соответствуют, а по некоторым категориям и превосходят соседние государства.

Соответственно, эмиграция будет только усиливаться и смещаться с сезонной в сторону ПМЖ-шной...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:22

redmax11
"это нормальный процес".
Для Вас "нормальный процес" будет, видимо, если даже все жители с Украины исчезнут.
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