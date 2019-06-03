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З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:43
redmax11 написав:
.. нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда
и чо? много "высосали"? Я, например, знаю людей из Херсонсокой обл., что поехали на работы по постройке того самого моста, которого нет. В том же Крыму, в Минске и Москве видел множество людей из "Дырленда". Притом, поток переселенцев в Киев и прочие области остановился примерно в начале 2015 года
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45
yama написав:смешно жаловаться на дефицит кадров при таких зарплатах как в Украине, " Нужны кадры - поднимайте зарплаты "
Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:53
Обалдеть цифирь! Сейчас вообще-то сезон отпусков. В Египет, например с февраля можно ездить отдыхать. Командировочных тоже не посчитали. А въезжающих не пробовали вычитать? Данные из ресурса "стеля" ;))). А коменты совсем убойные: А-а-а "с Украины все исчезнут" !
PS я предлагаю ВСЕМ умникам, кто пишет и говорит "с Украины" вместо "из Украины" СРОЧНО выехать !!!
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:16
я рад, что мои сограждане имеют такую возможность
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