yama написав:смешно жаловаться на дефицит кадров при таких зарплатах как в Украине, " Нужны кадры - поднимайте зарплаты "
Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45
Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:53
Обалдеть цифирь! Сейчас вообще-то сезон отпусков. В Египет, например с февраля можно ездить отдыхать. Командировочных тоже не посчитали. А въезжающих не пробовали вычитать? Данные из ресурса "стеля" ;))). А коменты совсем убойные: А-а-а "с Украины все исчезнут" !
PS я предлагаю ВСЕМ умникам, кто пишет и говорит "с Украины" вместо "из Украины" СРОЧНО выехать !!!
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:16
Якась передвиборча страшилка. Так собі і уявляю прикордонника з годинником, який рахує емігрантів! Набагато цікавіше було б зробити лічильник грошей, які українські компанії виводять в офшори за допомогою липових кредитів від афілійованих компаній! До речі, це та сама зарплата, яку недоотримав пересічний українець.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34
Что, первая статья про этот сайтик была недостаточно зрадофильна, надо распиарить его еще раз?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:00
Ещё бы иметь Своё Государство - Украину!
Для Украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|