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З березня Україну
залишило 1,3 млн осіб

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45

Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

yama написав:смешно жаловаться на дефицит кадров при таких зарплатах как в Украине, " Нужны кадры - поднимайте зарплаты "


Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:53

Обалдеть цифирь! Сейчас вообще-то сезон отпусков. В Египет, например с февраля можно ездить отдыхать. Командировочных тоже не посчитали. А въезжающих не пробовали вычитать? Данные из ресурса "стеля" ;))). А коменты совсем убойные: А-а-а "с Украины все исчезнут" !
PS я предлагаю ВСЕМ умникам, кто пишет и говорит "с Украины" вместо "из Украины" СРОЧНО выехать !!!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:16

я рад, что мои сограждане имеют такую возможность
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:16

Якась передвиборча страшилка. Так собі і уявляю прикордонника з годинником, який рахує емігрантів! Набагато цікавіше було б зробити лічильник грошей, які українські компанії виводять в офшори за допомогою липових кредитів від афілійованих компаній! До речі, це та сама зарплата, яку недоотримав пересічний українець.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34

Что, первая статья про этот сайтик была недостаточно зрадофильна, надо распиарить его еще раз? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:00

  Вадим Жураковский написав:я рад, что мои сограждане имеют такую возможность

Ещё бы иметь Своё Государство - Украину!
Для Украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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