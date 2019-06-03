yama написав:смешно жаловаться на дефицит кадров при таких зарплатах как в Украине, " Нужны кадры - поднимайте зарплаты "
Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45
Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:53
Обалдеть цифирь! Сейчас вообще-то сезон отпусков. В Египет, например с февраля можно ездить отдыхать. Командировочных тоже не посчитали. А въезжающих не пробовали вычитать? Данные из ресурса "стеля" ;))). А коменты совсем убойные: А-а-а "с Украины все исчезнут" !
PS я предлагаю ВСЕМ умникам, кто пишет и говорит "с Украины" вместо "из Украины" СРОЧНО выехать !!!
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:16
Якась передвиборча страшилка. Так собі і уявляю прикордонника з годинником, який рахує емігрантів! Набагато цікавіше було б зробити лічильник грошей, які українські компанії виводять в офшори за допомогою липових кредитів від афілійованих компаній! До речі, це та сама зарплата, яку недоотримав пересічний українець.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34
Что, первая статья про этот сайтик была недостаточно зрадофильна, надо распиарить его еще раз?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 25 чер, 2019 00:45
Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
Кожна уже прекратят мусолить этот бред. Что-то выезжают миллионы, а куда не сунься- везде толпы, пробки, занятые парковки, очереди. И это я не только про Киев, если что.
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:30
Выезжают всё-таки в основном не из Киева и Одессы, а из села и небольших городков.
Тут вчера прочитал, что украинцы уже составляют 1/6 часть жителей Лодзи.
Хотя методика как считают уехавших, действительно непонятна.
И конечно уже по всем канонам давно пора сделать наконец перепись населения, может у новой власти дойдут руки.
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