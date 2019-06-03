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З березня Україну
залишило 1,3 млн осіб

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45

Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

yama написав:смешно жаловаться на дефицит кадров при таких зарплатах как в Украине, " Нужны кадры - поднимайте зарплаты "


Если бы все было так просто, щелкнул пальцами, получил дополнительную прибыль и поднял всем своим работникам зарплаты.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:53

Обалдеть цифирь! Сейчас вообще-то сезон отпусков. В Египет, например с февраля можно ездить отдыхать. Командировочных тоже не посчитали. А въезжающих не пробовали вычитать? Данные из ресурса "стеля" ;))). А коменты совсем убойные: А-а-а "с Украины все исчезнут" !
PS я предлагаю ВСЕМ умникам, кто пишет и говорит "с Украины" вместо "из Украины" СРОЧНО выехать !!!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:16

я рад, что мои сограждане имеют такую возможность
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:16

Якась передвиборча страшилка. Так собі і уявляю прикордонника з годинником, який рахує емігрантів! Набагато цікавіше було б зробити лічильник грошей, які українські компанії виводять в офшори за допомогою липових кредитів від афілійованих компаній! До речі, це та сама зарплата, яку недоотримав пересічний українець.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:34

Что, первая статья про этот сайтик была недостаточно зрадофильна, надо распиарить его еще раз? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:45

Re: З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

Кожна уже прекратят мусолить этот бред. Что-то выезжают миллионы, а куда не сунься- везде толпы, пробки, занятые парковки, очереди. И это я не только про Киев, если что.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:30

  SMOKE написав:Кожна уже прекратят мусолить этот бред. Что-то выезжают миллионы, а куда не сунься- везде толпы, пробки, занятые парковки, очереди. И это я не только про Киев, если что.


Выезжают всё-таки в основном не из Киева и Одессы, а из села и небольших городков.
Тут вчера прочитал, что украинцы уже составляют 1/6 часть жителей Лодзи.

Хотя методика как считают уехавших, действительно непонятна.

И конечно уже по всем канонам давно пора сделать наконец перепись населения, может у новой власти дойдут руки.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:06

  freeze написав:
  SMOKE написав:Кожна уже прекратят мусолить этот бред. Что-то выезжают миллионы, а куда не сунься- везде толпы, пробки, занятые парковки, очереди. И это я не только про Киев, если что.


Выезжают всё-таки в основном не из Киева и Одессы, а из села и небольших городков.
Тут вчера прочитал, что украинцы уже составляют 1/6 часть жителей Лодзи.

Хотя методика как считают уехавших, действительно непонятна.

И конечно уже по всем канонам давно пора сделать наконец перепись населения, может у новой власти дойдут руки.

Согласен, что выезжают люди работать. И это отлично, не вижу вообще проблемы. Но масштабы сильно преувеличены. Это просто смешно, что выехали миллионы. Это нельзя бы было не почувствовать. Что-то даже в городках и поселках все равно полно людей. Про большие и не очень города вообще молчу.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:39

  sequence написав:
  redmax11 написав:.. нам остается тольковысасывать трудовые ресурсы из Крыма и Дырленда
и чо? много "высосали"? Я, например, знаю людей из Херсонсокой обл., что поехали на работы по постройке того самого моста, которого нет.

Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
SMOKE
 
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