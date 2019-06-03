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З березня Україну
залишило 1,3 млн осіб

З березня Україну залишило 1,3 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:00

  SMOKE написав:.. Это просто смешно, что выехали миллионы. Это нельзя бы было не почувствовать. Что-то даже в городках и поселках все равно полно людей. Про большие и не очень города вообще молчу.

Полно? для того, чтобы понять, как далеки вы от реалий, достаточно посмотреть на количество брошенного жилья и количество объявлений о продаже, больше напоминающие дарственные
sequence
 
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