З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

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SMOKE написав:Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
Наверно. Но не забудьте о том, что во-первых, пример коллаборации этим людям подавал их Президент, до сих пор не брезгующий снабжать агрессора вкусняшками, а во-вторых, на любую черную работу за границу, где бы она не была, и какой бы продукт не создавала, едут не от хорошей жизни. Поэтому за трудовых эмигрантов опять же ответе элита!
SMOKE написав:Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
Наверно. Но не забудьте о том, что во-первых, пример коллаборации этим людям подавал их Президент, до сих пор не брезгующий снабжать агрессора вкусняшками
Это да, плохой пример.
Стоп, а что Зе отказался от роялти? Закрыл "Грин фэмили" и не получает денег от расеян?
Ну молодец какой, не то что По.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.