З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

Додано: Чет 27 чер, 2019 19:19

sequence написав: SMOKE написав: ..

Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому. ..Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.

О-о-о, как громко запели-то!

А что вы сделали для того, чтобы у тех людей другая достойная работа поблизости появилась?? Помидоры сезонно на Чумаке собирать за 200 евро, калеча спину на жарюке по 12 часов?

Может в Николаеве на верфь устроится, которая не работает?

Нет на Юге Украины работы, кроме трассы с табуреткой и табличкой "Раки/мидии" О-о-о, как громко запели-то!А что вы сделали для того, чтобы у тех людей другая достойная работа поблизости появилась?? Помидоры сезонно на Чумаке собирать за 200 евро, калеча спину на жарюке по 12 часов?Может в Николаеве на верфь устроится, которая не работает?Нет на Юге Украины работы, кроме трассы с табуреткой и табличкой "Раки/мидии"

Неудивительно. Таким двуногим без принципов всегда кто-то должен что-то сделать, чтобы они не гадили своей же стране. У меня двое лично знакомых людей переехали с Киева работать в Одессу. Один в сфере телекоммуникаций, второй - маркетинг. Надеюсь, Одесса - это достаточный юг Украины? Чего-то даже с других городов к себе переманивают и не раками торговать. И не гении ребята, но опыт за плечами кое-какой есть.Ещё раз, если дети голодают- я ещё худо-бедно могу понять, все сделаешь. Но строить мост рашне поганой на своей же земле, чтобы она там хозяйничала- это уму непостижимо. Такие недолюди по определению всегда будут жить плохо, так как себя не любят, не уважают, и ни во что не ставят