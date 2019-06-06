З березня Україну залишило 1,3 млн осіб

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SMOKE написав:Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
Наверно. Но не забудьте о том, что во-первых, пример коллаборации этим людям подавал их Президент, до сих пор не брезгующий снабжать агрессора вкусняшками, а во-вторых, на любую черную работу за границу, где бы она не была, и какой бы продукт не создавала, едут не от хорошей жизни. Поэтому за трудовых эмигрантов опять же ответе элита!
SMOKE написав:Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
Наверно. Но не забудьте о том, что во-первых, пример коллаборации этим людям подавал их Президент, до сих пор не брезгующий снабжать агрессора вкусняшками
Это да, плохой пример.
Стоп, а что Зе отказался от роялти? Закрыл "Грин фэмили" и не получает денег от расеян?
Ну молодец какой, не то что По.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
SMOKE написав:.. Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
О-о-о, как громко запели-то! А что вы сделали для того, чтобы у тех людей другая достойная работа поблизости появилась?? Помидоры сезонно на Чумаке собирать за 200 евро, калеча спину на жарюке по 12 часов? Может в Николаеве на верфь устроится, которая не работает? Нет на Юге Украины работы, кроме трассы с табуреткой и табличкой "Раки/мидии"
Неудивительно. Таким двуногим без принципов всегда кто-то должен что-то сделать, чтобы они не гадили своей же стране. У меня двое лично знакомых людей переехали с Киева работать в Одессу. Один в сфере телекоммуникаций, второй - маркетинг. Надеюсь, Одесса - это достаточный юг Украины? Чего-то даже с других городов к себе переманивают и не раками торговать. И не гении ребята, но опыт за плечами кое-какой есть. Ещё раз, если дети голодают- я ещё худо-бедно могу понять, все сделаешь. Но строить мост рашне поганой на своей же земле, чтобы она там хозяйничала- это уму непостижимо. Такие недолюди по определению всегда будут жить плохо, так как себя не любят, не уважают, и ни во что не ставят
SMOKE написав:Людьми такое не назовешь. Не знаю как нужно себя не уважать, чтобы так низко пасть- помогать рашне строить мост на отобранную у тебя же землю. Просто маргинальщина и двуногие организмы, брезгливость вызывают. Это почти как снаряды подавать для орудий, которые стреляют по твоему дому.
Наверно. Но не забудьте о том, что во-первых, пример коллаборации этим людям подавал их Президент, до сих пор не брезгующий снабжать агрессора вкусняшками, а во-вторых, на любую черную работу за границу, где бы она не была, и какой бы продукт не создавала, едут не от хорошей жизни. Поэтому за трудовых эмигрантов опять же ответе элита!
Полная чушь, уж извините. За свою жизнь и поступки человек в ответе сам и только сам. И никакая элита не помешает человеку нормально жить в нашей стране. Пример подают деткам. Взрослые люди принимают решения и имеют свой взгляд и принципы. И им глубоко фиолетово, что там делает президент или кто другой.