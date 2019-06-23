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Цього року на дорожню розмітку в Києві виділили 3 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:54
Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті цього року на нанесення дорожньої розмітки на дорогах Києва виділено 3 млн грн, що в 10 разів менше необхідного.
Дивися повний текст Цього року на дорожню розмітку в Києві виділили 3 млн грн
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:54
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