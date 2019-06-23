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Стало відомо, в яких країнах
Huawei запустить свою ОС...

Стало відомо, в яких країнах Huawei запустить свою ОС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22

Стало відомо, в яких країнах Huawei запустить свою ОС...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, до справжнього моменту Huawei зареєструвала торгову марку Hongmeng - а саме так, імовірно, буде називатися власна ОС компанії - на території близько 40 країн світу.

Дивися повний текст Стало відомо, в яких країнах Huawei запустить свою ОС насамперед.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22

Если будет совместимость с андрюшей, то как-то монопенисуально на обязательное наличие приложений в App Gallery - если уж от какого-то американского софта нельзя отказаться, то можно будет установить его из 4pda и иже с ним.
RomanTik
 
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