Пропонується, при народженні першої дитини призначення допомоги у розмірі 50 000 гривень.
Дивися повний текст Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:45
Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:45
Не факт что это хорошо. Очень бедные могут только начать размножаться, что бы алкоголь покупать....
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:04
Безкоштовні садочки з забезпеченням дітей їжею та всім необхідним + так само школи (їжа, зошити, ручки)
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:39
Учитывая, что Раду осчастливливают своим посещением максимум полсотни депутатов, можно вносить на ее рассмотрение все что угодно, вот только это все без толку будет
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
Краще давати податкові пільги - буде додатковий стимул "з тіні виходити"
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