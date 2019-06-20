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Нардепи хочуть підвищити
виплати при народженні дітей

Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:45

Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується, при народженні першої дитини призначення допомоги у розмірі 50 000 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:45

Не факт что это хорошо. Очень бедные могут только начать размножаться, что бы алкоголь покупать....
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Безкоштовні садочки з забезпеченням дітей їжею та всім необхідним + так само школи (їжа, зошити, ручки)
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Учитывая, что Раду осчастливливают своим посещением максимум полсотни депутатов, можно вносить на ее рассмотрение все что угодно, вот только это все без толку будет
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56

Краще давати податкові пільги - буде додатковий стимул "з тіні виходити"
vajnagi
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