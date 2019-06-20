Нардепи хочуть підвищити виплати при народженні дітей
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vetka написав:.. Супер идея. Давайте за каждого третьего и последующего ребенка давать по вилле в Испании и Ламборджини. Один вопрос - за чей счет банкет?
в ваших словах сразу чувствуется истинная материнская любовь к деткам, которых не бывает(?) чужих. Также вам явно чужда истинная государственность, в том числе стремление вывести демографию на приемлемый уровень. Помощь никогда не помешает - и чем большее ее, тем лучше. Всегда в обществе будут антисоциальные элементы, пускающие доход на левые цели. Для этого нужен контроль расходов или целевые расходования. Вон в соседней ненавистной многим стране давно действует программа "материнского капитала", которая дает возможность целевого расхода средств, даже часть квартиры/образование оплатить ими - это плохо??
vetka написав:.. Супер идея. Давайте за каждого третьего и последующего ребенка давать по вилле в Испании и Ламборджини. Один вопрос - за чей счет банкет?
в ваших словах сразу чувствуется истинная материнская любовь к деткам, которых не бывает(?) чужих. Также вам явно чужда истинная государственность, в том числе стремление вывести демографию на приемлемый уровень. Помощь никогда не помешает - и чем большее ее, тем лучше. Всегда в обществе будут антисоциальные элементы, пускающие доход на левые цели. Для этого нужен контроль расходов или целевые расходования. Вон в соседней ненавистной многим стране давно действует программа "материнского капитала", которая дает возможность целевого расхода средств, даже часть квартиры/образование оплатить ими - это плохо??
Ну у них как бы и экономика посильнее нашей. Но то их личное дело, пусть хоть нефтескважины каждому пятому ребенку дарят. Любовь любовью, то вы так и не ответили за чей счет банкет? Если реально за каждого третьего будут квартиру давать, где столько квартир набраться?
vetka написав: за каждого третьего будут квартиру давать, где столько квартир набраться?
где вы в статье видели "квартиры"? речь идет о небольшом пособии, хватит на памперсы с коляской - уже отлично! в молодой семье женщина, уходя в декрет, уносит с собой около половины семейного дохода. Молодые отцы не всегда зарабатывают достойно - вы искренне предлагаете рожать в 40, со всеми-всеми приколами? Повторяю, антисоциальные элементы - отдельная тема, а стране нужны детки. Ибо за ними будущее. И хрен с ними, теми налогами - мы же не пособия сирийцам ими оплачиваем!
vetka написав: за каждого третьего будут квартиру давать, где столько квартир набраться?
где вы в статье видели "квартиры"? речь идет о небольшом пособии, хватит на памперсы с коляской - уже отлично! в молодой семье женщина, уходя в декрет, уносит с собой около половины семейного дохода. Молодые отцы не всегда зарабатывают достойно - вы искренне предлагаете рожать в 40, со всеми-всеми приколами? Повторяю, антисоциальные элементы - отдельная тема, а стране нужны детки. Ибо за ними будущее. И хрен с ними, теми налогами - мы же не пособия сирийцам ими оплачиваем!
При чем тут статья? Я отвечала комментатору, а вы "встряли" и начали "умничать" П.С. за теми детками, которых сейчас рожают и воспитывают, а главное кто и от кого, то будущее не шибко радужное. ИМХО.