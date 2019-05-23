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400 пілотів подали позов на
Boeing за приховування...

400 пілотів подали позов на Boeing за приховування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:51

400 пілотів подали позов на Boeing за приховування...

Пропонуємо до обговорення:
Boeing Commercial Airplanes, що займається будівництвом цивільних літаків, отримала груповий позов від понад 400 пілотів.

Дивися повний текст 400 пілотів подали позов на Boeing за приховування вразливості літаків 737 MAX.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:51

И правильно делают. Boeing вообще офигели. Кому интересно почитайте, вы прозреете.
Причина падений максов софтина MCAS.
Вишенка на торте — в руководстве для пилотов про наличие системы MCAS и принципы её работы (и отключения) не было сказано НИ СЛОВА — дескать, умная система работает настолько незаметно для пилота, исправляя его ошибки, что ему о ней знать не надо. Первая инструкция появилась только после катастрофы «макса» в Индонезии в октябре прошлого года.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20

Max это старый планер с новыми двгателями - более широкими, которые на прежние места не становились.
В результате нарушена центровка самолета.
Поэтому каждый решайте сами стоит ли на таком летать.
blueiceua
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