Boeing Commercial Airplanes, що займається будівництвом цивільних літаків, отримала груповий позов від понад 400 пілотів.
Дивися повний текст 400 пілотів подали позов на Boeing за приховування вразливості літаків 737 MAX.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:51
400 пілотів подали позов на Boeing за приховування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 400 пілотів подали позов на Boeing за приховування вразливості літаків 737 MAX.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:51
И правильно делают. Boeing вообще офигели. Кому интересно почитайте, вы прозреете.
Причина падений максов софтина MCAS.
Вишенка на торте — в руководстве для пилотов про наличие системы MCAS и принципы её работы (и отключения) не было сказано НИ СЛОВА — дескать, умная система работает настолько незаметно для пилота, исправляя его ошибки, что ему о ней знать не надо. Первая инструкция появилась только после катастрофы «макса» в Индонезии в октябре прошлого года.
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20
Max это старый планер с новыми двгателями - более широкими, которые на прежние места не становились.
В результате нарушена центровка самолета.
Поэтому каждый решайте сами стоит ли на таком летать.
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