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Головному бухгалтеру київського
метрополітену оголосили...

Головному бухгалтеру київського метрополітену оголосили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32

Головному бухгалтеру київського метрополітену оголосили...

Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура оголосила про підозру головному бухгалтеру КП «Київський метрополітен», чиї дії призвели до збитків комунальному підприємству на суму понад 26 млн грн.

Дивися повний текст Головному бухгалтеру київського метрополітену оголосили про підозру у завданні збитків на 26 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32

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blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:38

..интересно, зп того же буха (коллега!) хоть как-то соизмерима с озвученными суммами "убытков"??.. кто визировал суммы платежа - куда смотрел фин.дир ???..юридический департамент в это время на шашлыках был в полном составе или как.. ?!!!
maestro71
 
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