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Головному бухгалтеру київського метрополітену оголосили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура оголосила про підозру головному бухгалтеру КП «Київський метрополітен», чиї дії призвели до збитків комунальному підприємству на суму понад 26 млн грн.
Дивися повний текст Головному бухгалтеру київського метрополітену оголосили про підозру у завданні збитків на 26 млн грн
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:32
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:38
..интересно, зп того же буха (коллега!) хоть как-то соизмерима с озвученными суммами "убытков"??.. кто визировал суммы платежа - куда смотрел фин.дир ???..юридический департамент в это время на шашлыках был в полном составе или как.. ?!!!
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