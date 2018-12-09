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В Америці піцу
розвозитимуть безпілотники

В Америці піцу розвозитимуть безпілотники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:46

В Америці піцу розвозитимуть безпілотники

Пропонуємо до обговорення:
Безпілотники Nuro почнуть доправляти піцу бренду Domino's Pizza в Америці.

Дивися повний текст В Америці піцу розвозитимуть безпілотники.
R2
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